الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

إيطاليا تمنح مقدونيا الشمالية أكثر من 250 ألف جرعة من لقاح فايزر

لقاح فايزر
لقاح فايزر

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي إن بلادها ستتبرع بأكثر من 250 ألف جرعة من لقاح (كوفيد-19) من إنتاج شركة (فايزر) إلى مقدونيا الشمالية، حيث يعتبر أكبر رقم من التطعيم تقدمه أي دولة في العالم.


وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، أن تصريحات لامورجيزي جاءت خلال زيارتها لمقدونيا الشمالية، حيث أجرت محادثات مع رئيس الوزراء زوران زاييف ورئيس البلاد ستيفو بنداروفسكي ووزير داخليتها أوليفر سباسوفسكي.


وأضافت الوزيرة الإيطالية أنه من خلال التبرع بجرعات تبلع نحو 250 ألفا و380 جرعة لقاح من شركة (فايزر)، بالإضافة إلى مشاركة الخبرة التي اكتسبتها بلادها في مكافحة الفيروس، تدعم إيطاليا مقدونيا الشمالية نحو مستقبل مشترك لتتجاوز الوباء.


وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن روما تمول جرعات اللقاح المتبرع بها، من خلال برنامج التوزيع العالمي (كوفاكس) وتحالف اللقاحات العالمي (جافي).


تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تؤيد بشدة محاولة مقدونيا الشمالية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث حصلت دولة البلقان على وضع المرشح الرسمي للاتحاد الأوروبي في عام 2005.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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