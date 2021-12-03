قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي خطاب رسمي للمديريات التعليمية، قبل يومين من انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021 _ 2022.



وأكدت الوزارة أنه نظرًا لكثرة الاستفسارات الواردة بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي طبقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عشرة أسئلة لكل مادة فقط لا غير.



وأوضحت في الخطاب الذي حصلت عليه "الدستور" أن الأسئلة ستكون من بنك الأسئلة الوارد للمديربات على أن يتم اختيار الأسئلة بمعرفة الموجه الأول وتكون مختلفة لكل مدرسة.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي بالنظام التعليمي الجديد للعام الدراسي 2021 _ 2022 والذي ينطلق يوم 5 ديسمبر المقبل، ووفقا للجدول كالتالي:

_ يوم 5 ديسمبر 2021 اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حصة دراسية لكل مادة.

_ يوم 6 ديسمبر 2021 مادتي العلوم والمهارات المهنية.

_ يوم 7 ديسمبر 2021 مادة دراسات اجتماعية و ICT.

_ يوم 8 ديسمبر 2021 مادة اللغة الإنجليزية.

_ يوم 9 ديسمبر 2021 مادة الرياضيات.

في سياق متصل كشفت وزارة التربية والتعليم عدة معلومات عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهي:

1- نتيجة التقييم تكون في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

2 - اللون الأزرق يوضح أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 -100).

3 - اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

4 - اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

5 - اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

6 - أدوات التقييم ستكون عن طريق:

• الاختبارات.

• المهام الأدائية.

• المواظبة على الحضور.

• تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

7 - الاختبارات تنقسم إلى 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة، والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني، أما الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.

8 - يُطبق الاختبارين الأول والثاني نواتج التعلم المستهدفة فى الفترة الزمنية المخصصة لكل منهما على حدة (الشهر الأول والشهر الثاني من الفصل الدراسي)، والاختبار النهائي على نواتج التعلم للفصل الدراسي بالكامل.

9 - تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدده القرار الوزاري وفق عدة اعتبارات.

10- الاعتبار الأول تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي، من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

11 - مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

12- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ، و مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

12- يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول ، و مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

13 - التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80٪ من عدد الحصص في كل منها.

14 - يتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

15 - في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر، في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.