«أعرف أمه وأسلوبها».. شيرين تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب (فيديو)

أجرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية حوارا صوتيا مسجلا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ونشرته عبر موقع «فيسبوك».

وعلقت شيرين عبد الوهاب خلال الحوار على أزمة انفجار مرفأ بيروت، موضحة أنها تحب لبنان وشعبها، كما دعت الله أن يحفظ الجيشين المصري واللبناني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعن طلاقها من حسام حبيب، قالت: «كل وجع له تمن كل خسارة لها تمن، أنا بكبر مش بصغر، ببني شيرين جديدة مش مستعبدة ولا محتلة ولا هقبل أكون كده تاني».

ونفت شيرين، الحديث الذي صدر على لسان حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، خاصةً فيما يتعلق بنيتها العودة إلى طليقها.

وأكدت «شيرين» أنها لن تتفاوض مع «حسام» أو أسرته لتعود إليه، مضيفة: «أعرف حسام وأسلوبه وأعرف أمه وأسلوبها».