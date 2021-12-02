الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين: «السيسي جند من جنود الله على الأرض.. ومهما نقول كلام مش هنوفيه حقه» (فيديو)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

علقت الفنان شيرين عبد الوهاب خلال حوار مسجل مع الإعلامية نضال الأحمدية، على انفجار مرفأ بيروت، قائلة «خلص على اللي باقي مني أنا بحب لبنان وغالية على قلبي، ولا أحد يستطيع أن يمحي لبنان أو مصر أو شيرين من على الخريطة».

وأضافت شيرين: «احنا في حمى الجيش المصري وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. الراجل دا جند من جنود الله على الأرض.. مهما نقول كلام مش هنوفيه حقه». 

وتابعت: «حاليا ببني شيرين جديدة ولست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

 

 

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