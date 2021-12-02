الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

شيرين عبد الوهاب: «حاليا لست مستعبدة ولا محتلة» (فيديو)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في لقاء مسجل مع الإعلامية نضال الأحمدية، لتعلق على انفجار لبنان، كما تحدثت عن الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب: «انفجار لبنان خلص على اللي باقي مني أنا بحب لبنان وغالية على قلبي، وشعبها ليهم فضل علي، ولا أنسى أبدا اهتمامهم بي، ولا أحد يستطيع أن يمحي لبنان من على الخريطة وكذلك شيرين عبد الوهاب».

وأضافت: «حاليا ببني شيرين جديدة ولست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى».

وتوجهت بالشكر إلى نضال، قائلة: «بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي».

 

 

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