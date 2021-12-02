الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

أنباء عن تقدم جورج قرداحى باستقالته من الحكومة اللبنانية غدًا

جورج قرداحي
جورج قرداحي

أكدت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، اتجاه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لتقديم استقالته من منصبه ، غدًا الجمعة.

ونقلت رويترز عن مصادر، أن قرار قرداحي للاستقالة جاء بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، فيما أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ميقاتي مصر على استقالة قرداحي "لكن لا شيء مؤكداً لديه حتى الآن"، وفقا للعربية.

وكانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج.

ومن جهته يبحث "تيار المردة"، الذي كان قرداحي يمثله بالحكومة، عن اسم بديل ليخلفه.

ومن المتوقع أن يكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة إلى حين تعيين شخصية أخرى.

من ناحيته، أعرب قرداحي عن استيائه من اتهامه بالعمالة لصالح "حزب الله"، مجددا استعداده للاستقالة من منصبه إذا أدى هذا الأمر إلى إنهاء الأزمة مع الدول الخليجية.

وفي تصريح لقناة "فرانس 24"، قال قرداحي إنه أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم تمسكه بمنصبه.

وأضاف: "يجب إيجاد حل، إما بالبقاء أو بالاستقالة، وهذا الموضوع يتقرر في مجلس الوزراء مجتمعا".

وأشار إلى أنه يتعرض لضغطين من الشارع اللبناني، ضغط من الأكثرية تطالبه بعدم الاستقالة، وضغط من الجهة الأخرى للاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان.

وتابع: "إذا كانت هناك دلائل على أن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فورا، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على حكومة ميقاتي، فسأضع استقالتي فورا على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت هذه الاستقالة".

وقال قرداحي إنه حزين ويشعر بالمرارة لأن "بعض الوزراء يطالبونني بالاستقالة، رغم علمهم بأني لست مذنبا ولم أخطئ في كلامي".

وأضاف: "جئنا إلى هذه الحكومة باعتبارها حكومة متضامنة بين بعضها البعض، وسألتهم جميعا: هل أنا مخطئ؟ قالوا: لا. فسألتهم: لماذا لم تدافعوا عني؟ فلكل شخص حساباته".

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