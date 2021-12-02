الإمارات: السعودية الشقيقة سند وذخر ونرتقى دومًا معًا

أكد وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم الخميس، قوة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي.

جاء ذلك خلال تعليقه على تغريدة أعاد نشرها بن زايد، لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يهنئ فيها الإمارات، قائلا: "المملكة السعودية الشقيقة سند وذخر نسعد و نتقي دوما معا، شاكر واعتز بصداقتك أخي عادل".

وكان الجبير هنأ دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد، وكتب على حسابه الرسمي: "أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الخمسين، وأسأل الله أن يعيده عليهم وهم ينعمون بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار".

فيما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ خليفة، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق وإطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.