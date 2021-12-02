الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمنى يحقق انتصارات جديدة فى مواجهة ميليشيا الحوثى على جبهة صعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن مدفعيته "دكت ثكنات وتجمعات" للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن قواته تخوض مسنودةً بالمقاومة الشعبية، معارك عنيفة لدحر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب.

إحباط عملية تسلل 

وكان الجيش اليمني أحبط، صباح الخميس، عملية تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية إلى عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة، بحسب العربية.

وحول تفاصيل العملية، قال قائد الوية الصقور في الجيش الوطني العميد أحمد القطريفي إن قوات الجيش في جبهة آل ثابت تصدت لعميلة تسلل والتفاف قامت بها مجاميع من عناصر التمرد والإرهاب الحوثي على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزي.

كما لفت إلى أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد من تحالف دعم الشرعية وأسفرت عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.

اليمن الجيش اليمني ميليشيا الحوثي إرهاب الحوثي انتصارات

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