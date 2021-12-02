الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«هل يجوز قضاء قراءة سورة الكهف في غير يوم الجمعة؟».. الإفتاء تُجيب

مجدي عاشور
مجدي عاشور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددً من التساؤلات حول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها، وهل يجوز قضاؤها في يوم آخر.

وأجاب عليها الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية قائلا:" إنه من الأفضل قراءتها في وقتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، وإن فات وقتها فيجوز قضاؤها بعد ذلك الوقت، ويكون لك أجر إن شاء الله.

حكم قراءة سورة الكهف 

وأشار عاشور إلى أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة ، يُثابُ فاعلها، وأوضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ".

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

فضل سورة الكهف يوم الجمعة حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة يوم الجمعة سورة الكهف يوم الجمعة دار الافتاء المصرية

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