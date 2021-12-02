الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد محيى يتصدر تريند «يوتيوب» بأغنية «حاجة غريبة» (فيديو)

محمد محيي
محمد محيي

حقق النجم محمد محيي نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية “حاجة غريبة” والتي طرحت أمس عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتصدر محمد محيي تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بأغنية “حاجة غريبة، وأعرب محمد محيي عن سعادته بنجاح الأغنية حيث نشر البوستر الدعائي الخاص بها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير ”يوتيوب" وعلق عليها قائلا: "من الواضح أن احتفالاتنا بـحاجه غريبة لسه ماخلصتش، إمبارح كنا تريند علي تويتر مصر ، والنهاردة إحنا تريند علي YouTube مصر ، كله بفضل دعمكم وحبكم، بشكركم من كل قلبي.

 

وتعاون محمد محيي في أغنية “حاجة غريبة" مع كل من الشاعرة الغنائية رومينا، والموزع الموسيقي محمد العشي، وقام محمد محيي بوضع لحن الأغنية ووتريات أحمد حسن فكري، وعازف الجيتار شريف فهمي، ومهندس الصوت أمير محروس.

كلمات أغنية “حاجة غريبة”

حاجة غريبة بتحصل دايما كل ما أفكر فيك.

ألقي ملامحك تهرب مني واللي أشوفه عنيك.

حاجة غريبة بتحصل دايما كل ما أفكر فيك.

 ألقي ملامحك تهرب مني واللي أشوفه عنيك.

دايمآ أشوفها بتتحداني وتترجاني في نفس الوقت.

تتحداني إني أقدر أنسي تترجاني أرجع دلوقت.

اااااااه أستغرب ..ااااااه والأغرب إني ساعتها بكون شايفك.

حاجة غريبة .

حتي شفايفك لو تندهلي يمكن برضوا أكون سمعك.

 واللي هيسمع كدة هيفكر إني بحن لعمرى معاك.

حتي شفايفك لو تندهلي يمكن برضوا أكون سمعك.

 واللي هيسمع كدة هيفكر إني بحن لعمرى معاك.

وإني بعاند وإني لا هقدر أنسي حكايتك وأنسي هواك .

وأنت حكايتك أصلا غلطة مره في مره قضيتها معاك.

ااااه أستغرب..ااااه والأغرب إن ساعتها بكون شايفك.

 

آخر أعمال محمد محيي الغنائية

وطرح النجم محمد محيى مؤخرا أغنيته الثامنة بعنوان "يا لالى" من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "بتاع زمان"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

أغنية "يا لالى" تعاون فيها النجم محمد محيي مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والمحلن الموسيقي  محمد النادي، والموزع الموسيقي فهد، وماستر وميكس مهندس الصوت أمير محروس والأغنية من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، ومن المقرر أن يتم طرح باقي أغاني الألبوم المتبقية على فترات منتظمة ابتداء من اليوم.

 

النجم محمد محيي شريف وضع ريا الفيديو محمد محيي نشر محمد محي موسيقى منى احمد حسن

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