اتهامات لشبكة صينية بنشر أخبار مضللة حول كورونا و«فيسبوك» يتدخل

أزال مارك زوكربرج، المالك لشركة ميتا الأم لـ"فيسبوك" و"انستجرام"، شبكة معلومات صينية، معتبرا أنها شبكة مضللة حاولت نشر ادعاءات حول فيروس كورونا باستخدام عالم أحياء سويسري مزيف.

اغلاق 600 حساب صيني

وذكرت ميتا في بيان نشرته الجارديان البريطانية اليوم الخميس، إنها أغلقت أكثر من 600 حساب مرتبط بالشبكة الصينية، مشيرة إلى أنها تضم ​​"مجموعة منسقة" من موظفين صينيين – بحسب البيان المنشور على الصحيفة البريطانية-.

وأضافت الشركة، أن الشبكة الصينية على عالم الأحياء السويسري المزيف والذي يدعى ويلسون إدواردز، والذي ظهر لأول مرة في 24 يوليو 2021 ، مدعيا في منشورات على فيسبوك وتويتر أن الولايات المتحدة تضغط على منظمة الصحة العالمية لإلقاء اللوم على الصين بانتشار فيروس كورونا.

وتابعت ميتا: "في غضون أسبوع ، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، بما في ذلك Global Times و People’s Daily، عناوين رئيسية مرتبطة بمنشورات إدواردز حول التهديد الأمريكي".

شبكة معلومات مضللة

وقالت ميتا إن شبكة المعلومات المضللة الصينية والتي وصفتها بـ"المترامية الأطراف وغير الناجحة" استهدفت الجماهير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجماهير الناطقة بالصينية في تايوان وهونغ كونغ والتبت.

فيما أكدت الجارديان أن فيسبوك أزالت 524 حسابًا على Facebook و 20 صفحة وأربع مجموعات و 86 حسابًا على Instagram ذات صلة بالشبكة، قائلة إنها مرتبطة بأفراد في شركات البنية التحتية الحكومية الصينية حول العالم - بما في ذلك شركات الهندسة المدنية وتوليد الطاقة والاتصالات والنقل - وموظفو شركة أمن المعلومات في البر الرئيسي تسمى Sichuan Silence Information Technology، والتي تعمل مع الهيئات الحكومية بما في ذلك وزارة الأمن العام.

وأوضحت ميتا، أن منشور ويلسون إدواردز على فيسبوك كان نصًا مطولًا زعم أن "مصادر منظمة الصحة العالمية وعدد من زملائه الباحثين" اشتكوا من "ضغوط هائلة وحتى ترهيب" من الولايات المتحدة بشأن خطة منظمة الصحة العالمية لتجديد التحقيق في أصول كوفيد. ثم تم تضخيمها بطريقة منسقة من قبل الشبكة باستخدام مزيج من الحسابات الوهمية والحقيقية، مردفة: " إن الحملة يبدو أنها لم تنجح لأن "هذه الجهود فشلت في جذب أي مشاركة حقيقية ملحوظة".

ولفتت الجارديان إلى أنه في 10 أغسطس ، قالت السفارة السويسرية في بكين إنها ليس لديها سجل لمواطن يدعى ويلسون إدواردز وقام فيسبوك بإزالة الحساب.