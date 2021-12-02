الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني وحماقي وعمرو دياب ومدحت صالح نجوم حفلات شهر ديسمبر

تامر حسني وعمرو دياب
تامر حسني وعمرو دياب ومحمد حماقي

يشهد النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري عددا من الحفلات الغنائية التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز حفلات النصف الأول من شهر ديسمبر

 

عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقام هذا الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا"، والذي يشهد عددا من الفعاليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل كل من النجم العالمي جستن بيبر، والـ"دي جي" العالمي ديفيد جيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة .

تامر حسني

يستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء الأربعاء الموافق 8 ديسمبر وذلك داخل استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويجري «تامر»، خلال الأيام القادمة، البروفات الخاصة بالحفل برفقة فرقته الموسيقية، والفرقة الاستعراضية، ويقدم تامر، خلال الحفل، باقة متنوعة من أروع أغنياته القديمة والحديثة التي قدمها خلال مشواره الفني من بينها: «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لاحياء حفلا غنائيا ضخما بمدينة الإسكندرية يوم 10 ديسمبر الجاري وذلك لطلاب الأكاديمية العربية.

 

ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار"، بالإضافة إلى عدد من أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" و منها " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و " أم الدنيا" .

مدحت صالح ومروة ناجي

ستعد مدحت صالح ومروة ناجي لإحياء حفل غنائي يوم 16 ديسمبر على خشبة مسرح الماركي داخل “كايرو فستيفال سيتي مول” بالتجمع الخامس.

 

وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 1250 جنيها، والفئة الثانية بمبلغ 1000 جنيه مصري، والفئة الثالثة بمبلغ 750 جنيها، والفئة الرابعة والأخيرة 500 جنيه مصري.

تامر حسني عمرو دياب محمد حماقى مدحت صالح المملكة العربية السعودية النجم تامر حسني جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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وائل لطفي

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