الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تاجر مخدرات ضُبط بحوزته 3 كيلو حشيش فى الجيزة

حشيش
حشيش

أمر اليوم قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحبس مسجل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت البداية بورود معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول"، وتم اقتياد المتهم الي ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائي حشيش مواد مخدرة وزير الداخلية قاضي المعارضات جنوب الجيزة

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