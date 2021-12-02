أمواج ترتفع لـ6 أمتار.. محافظة الإسكندرية تستعد لـ«نوة قاسم»

تضرر اليوم الخميس، كورنيش مدينة الإسكندرية بشكل كبير، بسبب ارتفاع أمواج البحر لنحو 5 أمتار ونصف، وتحديدًا في منطقة لوران و منطقة الجمرك ومنطقة المكس ومنطقة المنتزه.

نوات الإسكندرية

وتتعرض الإسكندرية خلال فصل الشتاء لأكثر من 18 نوة أبرزها نوة قاسم، وتتراوح علامات النوات بين تساقط النجوم من السماء أو هياج طيور النورس على سطح البحر أو غروب الشمس وسط هالة حمراء أو قدوم رياح غربية.

النوات عبارة عن عواصف جوية تشبه الأعاصير، ويصاحبها قدوم النوة ارتفاع في منسوب البحر، وسرعة الرياح فيها وتصل إلى 40 عقدة، وتتسبب في ارتفاع الأمواج من 4.5 إلى 6 أمتار، وتوقف أعمال الصيد والملاحة البحرية.

موعد “نوة قاسم”

وغالبًا ما تتسبب نوة قاسم فى توقف حركة الصيد والملاحة البحرية كل عام، خوفًا من غرق المراكب والسفن، نظرًا لاضطراب وارتفاع حركة الأمواج لتتراوح سرعة الرياح خلالها بين 5.5 إلى ٧ أمتار، ويهتم الصيادين بقدوم النواة حيث تتسبب فى زيادة كميات الأسماك فى البحر.

وتأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2021 وتستمر لمدة 5 أيام اى حتى يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2021، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمى الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

سبب تسميتها

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق خلال تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

بيان المحافظة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في بيان له إنه نظراً لارتفاع أمواج البحر التي وصلت إلى 5 أمتار، فقد تم وضع حواجز خراسانية ورملية لمنع خروج المياه، كما وجه بنشر سيارات الصرف الصحي على الكورنيش للتعامل الفوري لتصريف المياة وهناك لوادر تستخدم في تصريف الرمل المتواجد على الكورنيش نتيجة لخروجه مع الأمواج العالية.

واطمئن المواطنين أنه تم رفع حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فالاستعدادات بدأت منذ يومين.

وأكد المحافظ على الاستمرار في رفع درجة الاستعدادات والمتابعة اللحظية لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وشدد المحافظ على تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأحياء وشركة نهضة مصر لتصريف تجمعات المياة.