رئيس مصلحة الجمارك يتفقد مركز الخدمات اللوجستية

تفقد الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك اليوم، مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران الذي بدأ في تقديم الخدمات اللوجستية به اعتبار من 15 أبريل من العام الجاري، في إطار تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والجهود التي تقوم بها مصر لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وأشار غتورى إلى أن مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران يعد أحد أهم المراكز اللوجستية الداعمة لكافة الموانئ على مستوي الجمهورية وكان له دور كبير في تخفيض معدل زمن الإفراج فيمكن إدراج التسجيل المسبق للشحنات (ACI) وإدراج القيد بدفتر ٤٦ وهو المركز الوحيد الذي يمكن من خلاله الإفراج عن أي بيان جمركي وارد بأي ميناء على مستوي الجمهورية دون التقيد بميناء معين ويعد المركز عامل رئيسي في إنهاء التكدس بأي ميناء من الموانئ .

والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع الزملاء العاملين بالمركز اللوجيستي بمبنى مصلحة الجمارك بشارع الطيران وأشار إلى أن العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة.

وأثنى رئيس مصلحة الجمارك على المجهود الكبير الذي يقوم به العاملين بالمركز اللوجيستي بشارع الطيران وأكد على دعمه لمطالبهم ومساندته لهم وحرصه على تذليل أية عقبات أو عراقيل، وهنأهم بإحراز المركز الأول في نسبة الأداء خلال الشهرين الماضيين، والتي بلغت 100٪ مشيرا لقيامه خلال الفترة القادمة بتكريم العاملين المتميزين بالمركز وبمصلحة الجمارك.

وطالب العاملين بالمركز وجميع العاملين بمصلحة الجمارك بالحرص على المصلحة الوطنية وأن يكونوا في عملهم بمثابة القاضي والحكم العدل ويضاعفوا الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة لخفض زمن الإفراج، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

وخلال اللقاء تم عرض بعض المشاكل والمعوقات الخاصة بالعمل بالمركز ومنها الاختلاف في بعض جهات العرض والأسعار وأكد رئيس مصلحة الجمارك الحرص على توحيد جهات العرض بجميع المنافذ من خلال القواعد والتذييلات المدرجة بمنظومة نافذة، وتوحيد الأسعار بين جميع المنافذ من خلال تفعيل برنامج الأسعار الجاري الانتهاء منه خلال فترة وجيزة.