الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص تعدى على نجلى عمه بسكين فى أسيوط

نجح، اليوم الخميس، ضباط مباحث مركز القوصية بأمن أسيوط في ضبط شخص قام بالتعدي على طفلين "نجلي عمه" بسلاح أبيض داخل منزلهما.
تلقى اللواء الدكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية الحرادنه بقيام شخص بالتعدي على طفلين بسلاح أبيض.
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين إصابة طفلين " على أ. ع " 7 سنوات و شقيقته "سمر" 6 سنوات.
ودلت التحريات الأولية أن نجل عمهم قام بالتعدي عليهم بسلاح أبيض، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم ونقل الطفلين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

مستشفي أسيوط الجامعي وزير الداخلية محافظة أسيوط محافظة الفيوم أمن أسيوط يوم الخميس مستشفى الفيوم العام التعدي على طفل أسيوط الجامعي

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