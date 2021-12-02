ضبط مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه بحوزة عصابة فى الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزى) بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (عدة عناصر إجرامية)، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عناصر تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرامات – مبلغ مالى– 6 هواتف محمول – سيارة – سلاح أبيض - 2 ميزان حساس).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول- سيارة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.