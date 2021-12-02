الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة بنها: حريصون على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية

جامعة بنها
جامعة بنها

التقى الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، اليوم الخميس، في أول اجتماع له بعد إعلان التشكيل، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة. 


وقدم الدكتور جمال سوسه، التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة كانوا جادين في اختيار من يمثلهم في الاتحادات على مستوى الجامعة والكليات، مؤكدا على ضرورة العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وإعلاء قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة فى اطار اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشباب وتأهيلهم باعتبارهم قادة المستقبل.
وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة عمل أعضاء الاتحاد بروح الفريق والتعاون من أجل الارتقاء بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة حريصة على تفعيل دور الاتحادات الطلابية وتقديم كافة الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية، مطالبا أعضاء الاتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة للتعرف على مشاكلهم الاجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية.
من جانبه قدم الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال اللقاء التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدا أهمية نقل الثقافة الإيجابية وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب.


يذكر أن انتخابات أمين اتحاد طلاب جامعة بنها، قد أسفرت عن فوز الطالب عبد الله سعد عبد المطلب من كلية الفنون التطبيقيه، بمنصب أمينا عاما لاتحاد طلاب الجامعة، كما فاز بمنصب الأمين العام المساعد للاتحاد الطالب أحمد صلاح ناجي من كلية الحقوق، كما تمت انتخابات والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب الجامعة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

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