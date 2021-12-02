«الحيني» يكشف خطة الاستفادة من محفظة الأراضي المملوكة لشركات «القابضة للتأمين»

كشف باسل الحيني رئيس الشركة القابضة للتأمين خطة الاستفادة من محفظة الأراضي المملوكة للشركات التابعة للقابضة للتأمين في إطار تعظيم الاستفادة الممكنة من الأصول المملوكة.

وأضاف أن الخطة تشمل الاستفادة من قطع الأراضي الكبيرة وهي منتشرة في القاهرة بمنطقة السواح وعلى شريط النيل وخلافه وهم 4 قطع، وسيتم التعاون مع المطورين العقاريين في مشروعات عقارية.

وأوضح أنه جار العمل على مفاوضات مع المستمرين والمطورين من أجل الاستفادة من مشروعات شراكة في تطوير هذه الأراضي.

وأشار إلى أن شركات المجموعة تعمل على تنمية الإيرادات ومضاعفة الأرباح خاصة أنه الدولة هي الأكثر استفادة من أنشطة الشركات وهو ما يظهر من خلال ما تقدمه المجموعة وشركاتها من ضرائب وحصة من الأرباح التي تحصل عيلها الخزينة العامة للدولة.

وأعلن مؤخرا أنه وفقاً للمؤشرات الأولية للسوق استحوذ شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة على نحو 38% من إجمالي أقساط القطاع خلال العام المالي الماضي 2021/2020.

وأوضح أن محفظة أقساط الشركتين بلغت حوالي 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 محققين 21% نمواً بالمحفظة مقارنة بالفترة المناظرة.