الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل خنقها زوجها لخلافات بينهما بالطالبية

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في اتهام فني تصليح أجهزة كهربائية، بقتل زوجته خنقا، لخلافات بينهما، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بها، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ذكرت التحقيقات الأولية، أن قسم شرطة الطالبية، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدي الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل به آثار خنق ومسجاة على الأرض.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها يعمل فني تصليح أجهزة كهربائية وأصل إقامته بمحافظة بني سويف، وتزوج من المجني عليها قبل 3 أشهر ودائم المشاجرات معها، وأنه أنهي حياتها خنقاً ولاذ بالفرار واختبأ في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة أمنية برئاسة النقباء مهند صفوت وأحمد جمعة معاوني مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

ربة منزل تحقيق خلافات غرفة عمليات كهربا الأرض

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