المغرب: 23 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 23 ألفًا و41 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن إجمالي متلقي الجرعة الثالثة بلغ مليونًا و718 ألفًا و267 شخصًا، مضيفًا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا بلغ 24 مليونًا و426 ألفًا و409 أشخاص حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح ضد فيروس كورونا، بلغ 22 مليونًا و692 ألفًا و707 أشخاص.

وأضاف البيان أن 2552 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 9072 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.