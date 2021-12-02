صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
● الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم.
● الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، رئيسًا لجامعة أسوان.
● الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
● الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.
● الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا.
● الدكتورة مروة محمد وجدي محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيا.
● الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية.
● الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي.
● الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط.
● الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.