صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم.

● الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، رئيسًا لجامعة أسوان.

● الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

● الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.

● الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا.

● الدكتورة مروة محمد وجدي محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيا.

● الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية.

● الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي.

● الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط.

● الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.