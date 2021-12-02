الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور ياسر مجدي أنور حتاتة، رئيسًا لجامعة الفيوم.
● الدكتور أيمن محمود عثمان أبوزيد، رئيسًا لجامعة أسوان.
● الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
● الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس.
● الدكتور مصطفى محمود مصطفى محمود، عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنيا.
● الدكتورة مروة محمد وجدي محمد، عميدًا لكلية الألسن جامعة المنيا.
● الدكتور منصور محمد أحمد محمد، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنوفية.
● الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح أحمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي.
● الدكتور محمد إسماعيل محمد أبو دبارة، عميدًا لكلية العلوم جامعة دمياط.
● الدكتور أحمد عباس أحمد نوير، عميدًا لمعهد بحوث الهندسة الوراثية جامعة مدينة السادات.

جامعة المنيا التعليم العالي الإسكندرية جنوب الوادي الحاسبات والمعلومات كلية العلوم محمد عين شمس جامعة الإسكندرية للقوات المسلحة جامعة المنوفية سوق العمل

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