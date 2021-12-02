الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل عمرو دياب بالسعودية بمشاركة جاستين بيبر وديفيد جيتا

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الأحد القادم الموافق 5 ديسمبر، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقام هذا الحفل ضمن برنامج "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا"، والذي يشهد عددا من الفعاليات الهامة المتعلقة بسباق السيارات العالمي.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل كل من النجم العالمي جستن بيبر، والـ"دي جي" العالمي ديفيد جيتا، وستفتح أبواب الحفل في تمام العاشرة بتوقيت المملكة .

ومن ناحية أخرى؛ أعلن الفنان عمرو دياب عن طرح استعداده لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لو بتحب" ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “عيشني”، والتي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن الموسيقي محمد يحيى، والموزع الموسيقي عادل حقي .

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