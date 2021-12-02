الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد تعرضها للاعتداء الجنسى .. من هى النجمة الصينية بينج شواى؟

بينغ شواي
بينغ شواي

حالة من الجدل أثارتها لاعبة التنس الصينية بينج شواي، نتيجة فشل بعض الجهات في التواصل معها، بالتزامن مع غيابها عن حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، بعدما فجرت قنبلة منذ أسبوعين عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل مسؤول سياسي كبير.

وفي سياق متصل، نرصد أبرز المعلومات عن بينج شواي

بينج شواي من أبرز النجوم في عالم الرياضة في الصين، ولاسيما بعدما أحرزت لقبين كبيرين في ويمبلدون ورولان جاروس في فئة الزوجي.

وُلدت عام 1986 في شيانجتان بمقاطعة هونان (وسط البلاد)، وبدأت شغفها بلعبة التنس بعمر الثامنة متيمنة في ذلك بعمّها اللاعب والمدرّب.

ورغم مرضها وإجرائها عملية جراحية في قلبها في عمر الثانية عشرة، بينغ شواي على شق طريقها في مجال رياضة التنس لتصبح من أهم نجومه.

حصلت على العديد من الألقاب والتكريمات بعد حصد بطولات دولية ومحلية، حيث أحرزت 23 لقباً في مسيرتها ضمن دورات المحترفات في الزوجي ولقبين إثنين في الفردي، جامعة ما يقرب 10 ملايين دولار أميركي من جوائز مالية.

تعرضها للاعتداء الجنسي

في إطار الحكايات النسائية التي تنشر ضمن حملة me too، فجرت بينغ مفاجأة مدوية في نوفمبر الماضي، حيث تحدثت بإسهاب عن علاقة خارج نطاق الزواج مع نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي، المتزوج والذي يكبرها بأربعين سنة.

وقالت إنها "قبلت" قبل ثلاث سنوات ممارسة الجنس مع المسؤول الصيني مرة، لكنها شعرت بأنها "مجبرة" على فعل ذلك بعد إصرار تشانغ غاولي عليها وإجبارها على الاستمرار في العلاقة مما كان يدفعها  إلى "البكاء".

غياب مريب

بعد 20 دقيقة من بث رسالة بينغ، تم حجبها، وامتنع الإعلام الصيني عن تداول القصة، فيما غابت لاعبة التنس تماما ولم يتمكن احد من التواصل معها.

وبعد أسبوعين ظهرت في مطعم في بكين خلال حدث رياضي في العاصمة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها حسابات إعلامية رسمية. كما التقت عبر الفيديو برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

ولكن رابطة كرة المضرب للاعبات المحترفات، شككت في ظهور بينغ، لافتة إلى أنه رغم ظهورها المتعمد ربما تكون خاضعة لتقييد حرية الحركة.

بينغ شواي التنس me too لاعبة تنس صينية الاعتداء الجنسي

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