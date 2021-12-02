10 معلومات عن نجم الإسماعيلى الراحل «أدهم السلحدار»

نعت إدارة النادي الأهلي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني للمجد السكندري الذي وافته المنية اليوم الخميس، حيث قال الأهلي في بيان رسمي :"محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ينعون ببالغ الحزن والأسى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".

وتوفي أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه مع الزورقا في دوري الدرجة الثانية المصري وأحرز الأول هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة ليتعرض مدربه لأزمة قلبية ويلتقط أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى.

وتعرض "السلحدار" لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله في الملعب، بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفًا في آخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا، حيث سجد ولم يقم.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أدهم السلحدار بعد وفاته.