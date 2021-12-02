10 معلومات عن نجم الإسماعيلى الراحل «أدهم السلحدار»
نعت إدارة النادي الأهلي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني للمجد السكندري الذي وافته المنية اليوم الخميس، حيث قال الأهلي في بيان رسمي :"محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، ينعون ببالغ الحزن والأسى أدهم السلحدار لاعب الإسماعيلي الأسبق الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته".
وتوفي أدهم السلحدار خلال مباراة فريقه مع الزورقا في دوري الدرجة الثانية المصري وأحرز الأول هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة ليتعرض مدربه لأزمة قلبية ويلتقط أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى.
وتعرض "السلحدار" لسكتة قلبية وهو يسجد شكرا لله في الملعب، بعد تسجيل فريقه المجد السكندري هدفًا في آخر ثواني بالمباراة في مرمى الزرقا، حيث سجد ولم يقم.
وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أدهم السلحدار بعد وفاته.
- توج مع الإسماعيلي بدوري 1991 عندما كان لاعبًا بصفوف الدراويش.
- توج بكأس مصر مع الإسماعيلي في 1997 بعد الفوز على الأهلي عندما كان لاعبًا.
- توج بكأس السوبر الليبي عام 2010 مع الاتحاد بعد الفوز على نظيره النصر.
- توج بالدوري الليبي موسم 2010-2011 مع نادي الاتحاد بفارق ست نقاط كاملة عن أهلي طرابلس.
- درب نادي الشباب السعودي تحت 20 عامًا وحصل على المركز الرابع عام 2015.
- تولى تدريب نادي الصفا في الدوري السعودي الدرجة الثانية عام 2016.
- تولى تدريب نادي الحمام المطروحي في القسم الثاني موسم 2017-2018.
- تولى منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي في موسم 2019-2021.
- تولى تدريب المجد السكندري خلفًا لأحمد صالح الذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من كفر الشيخ في الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة في أكتوبر 2021.
- توفي في مستشفى العامرية بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد احتفاله بهدف فريقه أمام الزرقا في الدوري الدرجة الثانية.