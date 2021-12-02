سقوط عصابة فك شفرات القنوات الفضائية فى الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ومدير إحدى الشركات، كائنة بمنطقة العامرية بالإسكندرية) بإدارة مصنع لتصنيع، وتجميع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة، وكذا مكتب ومقر إدارى ومركز للصيانة وخدمة العملاء والمشتركين وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة على موقع "فيس بوك" للترويج لأعماله غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، وهى كالتالى (مصنع مكون من 3 طوابق لتصنيع وتجميع أجهزة إستقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة كائن بمنطقة العامرية- مكتب ومقر إدارى ومركز لخدمة العملاء والمشتركين كائن بمنطقة المنتزه ثالث)، وقد أمكن ضبط المذكور، وبتفتيش المقرين المشار إليهما تم ضبط (عدد كبير من أجهزة إستقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وإدارة الصفحات المستخدمة فى ترويج المصنفات المقرصنة وملصقات بإجمالى 13484 وحدة- غرفة تحكم فى خوادم "سيرفرات" فك الشفرة وتقديم المصنفات المقرصنة).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات للتربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.