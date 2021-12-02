الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة»: بدء تسجيل الأطفال أقل من 15 عامًا لتلقى لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فتح تسجيل الأطفال أقل من 15 عاماً للحصول على لقاح كورونا، وبداية قبول الموقع لإدخال البيانات من 12 عاما، مشيراً إلى أن نوع اللقاح الذي سيتم تلقيح الأطفال به هو «فايزر» بجرعتين، وبينهما 21 يوما.

وأضاف خلال برنامج «مصر تستطيع» على قناة «dmc»: «نحصل على موافقة يوقع عليها ولي الأمر، بخصوص حصول الإبن على اللقاح، واللقاح لهذه المرحلة العمرية اختياري، والآثار الجانبية نفس الآثار الجانبية التي يشعر بها البالغين ولكنها أقل حدة من الكبار، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، وألم بسيط في مكان اللقاح».

وقال: «تم التلقيح بـ 45 مليون جرعة ما بين جرعة واحدة وجرعتين، ومن المهم لكل من حصلوا على الجرعة الأولى ألا يحصلوا على الجرعة الثانية، لأن اللقاحات التي تتطلب جرعتين، لن تكون مفيدة إذا تم الحصول على جرعة واحدة فقط، والتأخر في الحصول على جرعة ثانية ينقسم لقسمين، إما في الحدود المقبول أو في الحدود غير المقبولة».

وتابع: «المدة التي تم تحديدها بين الجرعة الأولى والثانية ولتكن 21 يوما، يمكن أن تصل أو تتأخر لـ 28 يوما، ومن تخلف عن الموعد يمكن أن يذهب لمكتب خدمة المواطنين لتعديل موعد الحصول علة الجرعة الثانية، والجرعة التنشيطية الثالثة سيتم فتحها خلال أيام، وفي فترة لن تزيد علي 10 أيام».

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