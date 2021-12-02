الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط ورشة سلاح تديرها سيدة فى أشمون

ضبط ورشة سلاح
ضبط ورشة سلاح

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط إحدى السيدات بالمنوفية، لاتهامها بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إتجار (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" صاحبة محل أسلحة صوت - مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها (16 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام- و4 خزينة -  و5 طبنجات مُحدث صوت و300 طلقة صوت – أدوات وأجزاء التصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهتها أقرت بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجي.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2021.. الرابط والخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان