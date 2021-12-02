«الداخلية» تضبط ورشة سلاح تديرها سيدة فى أشمون

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط إحدى السيدات بالمنوفية، لاتهامها بإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إتجار (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" صاحبة محل أسلحة صوت - مقيمة بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية) فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها (16 طبنجة معدلة مختلفة الأنواع والأحجام- و4 خزينة - و5 طبنجات مُحدث صوت و300 طلقة صوت – أدوات وأجزاء التصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وبمواجهتها أقرت بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائها.