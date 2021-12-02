«متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟».. مستشار المُفتى يجيب

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تساؤلًا حول ساعة الإجابة فى يوم الجمعة، فقد خصص الله سبحانه وتعالى أوقات للإجابة، حتى يتحراها المسلمين ويتوجهون فيها إلى الله بالدعاء.

ومن الأوقات التي خصصها الله لإجابة الدعاء يوم الجمعة حيث حدد فيه ساعة ومن يدركها تستجاب دعوته، وهذا ثابت بالسنة النبوية، ولكن اختلفت الروايات في تحديد ساعة الإجابة، لذلك دائما يكثر السؤال ليه الجمعة حول موعد تلك الساعة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، اختلف فيه العلماء، فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" . يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة . وكذا في صلاته.

وتابع: وقيل: هي بعد العصر لحديث : "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" .

وأضاف عاشور في رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج دقيقة فقهية المذاع على قناة الناس، من سائل يريد معرفة ساعة الإجابة يوم الجمعة، جاء تحديدٌا أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا يعني قبل غروب الشمس بساعة. وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها.

وأكد على أنه توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة ، وذلك بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ" .