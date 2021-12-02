الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟».. مستشار المُفتى يجيب

ساعة الإجابة يوم
ساعة الإجابة يوم الجمعة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تساؤلًا حول ساعة الإجابة فى يوم الجمعة، فقد خصص الله سبحانه وتعالى أوقات للإجابة، حتى يتحراها المسلمين ويتوجهون فيها إلى الله بالدعاء.

ومن الأوقات التي خصصها الله لإجابة الدعاء يوم الجمعة حيث حدد فيه ساعة ومن يدركها تستجاب دعوته، وهذا ثابت بالسنة النبوية، ولكن اختلفت الروايات في تحديد ساعة الإجابة، لذلك دائما يكثر السؤال ليه الجمعة حول موعد تلك الساعة.

من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، إن وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، اختلف فيه العلماء، فقيل هي وقت خطبة الجمعة مع صلاة الجمعة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ" . يعني يدعو وراء الإمام في الخطبة . وكذا في صلاته.

وتابع: وقيل: هي بعد العصر لحديث : "إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ" .

وأضاف عاشور في رده على سؤال ورد إليه عبر برنامج دقيقة فقهية المذاع على قناة الناس، من سائل يريد معرفة ساعة الإجابة يوم الجمعة، جاء تحديدٌا أكثر لهذه الساعة فيما روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة ، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا يعني قبل غروب الشمس بساعة. وهذا هو المختار في الفتوى، خاصة لمن فاتته الأوقات الأخرى التي ذكرناها.

وأكد على أنه توجد ساعة لإجابة الدعاء يوم الجمعة ، وذلك بنص الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ" .

موعد ساعة الإجابة يوم الجمعة متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة مستشار المفتي الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتى الجمهورية دار الافتاء المصرية الدعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجى.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

«أعرف أمه وأسلوبها».. شيرين تكشف حقيقة عودتها لـ حسام حبيب (فيديو)

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

«الصحة»: تسجيل 919 إصابة جديدة بكورونا.. و57 حالة وفاة

شيرين عبد الوهاب: «حاليا لست مستعبدة ولا محتلة» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

أسلحة سرية وخطة منظمة.. كيف تُجهز إسرائيل لمحاربة إيران؟

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات