العثور على جثة سيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي ببني سويف

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة على حافة مصرف زراعى بمركز الفشن جنوب المحافظة.

كان قد عثر أهالي قرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة على جثة سيدة ملقاة على حافة مصرف زراعي ، بنطاق مركز الفشن، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الجثة لسيدة تدعى ملك.ج.ر"في العقد الثالث من العمر من سكان القرية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى ، تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي على طريق قريتي صفط الخرسا ودلهانس نطاق مركز شرطة الفشن.