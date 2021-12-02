الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة سيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي ببني سويف

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الخميس، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة ملقاة على حافة مصرف زراعى بمركز الفشن جنوب المحافظة.

كان قد عثر أهالي قرية صفط الخرسا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة على جثة سيدة ملقاة على حافة مصرف زراعي ، بنطاق مركز الفشن، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الجثة لسيدة  تدعى ملك.ج.ر"في العقد الثالث من العمر من سكان القرية ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزى ، تم  إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة

وكان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة ملقاة بجوار مصرف زراعي على طريق قريتي صفط الخرسا ودلهانس نطاق مركز شرطة الفشن.

بني سويف تصادم مركز شرطة سيارة إسعاف الأجهزة الأمنية أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بدء الانخفاض التدريجي.. توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

إلزام شركات السجائر والمعسل بطباعة الأسعار على المنتجات بشكل واضح

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان