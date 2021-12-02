الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس الوزراء: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا فى الدولة بمعدل 16%

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف يوضح النمو المستمر لمؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًّا في جميع مناحي الحياة.
وأوضح الإنفوجراف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة فى 2020/2021 بمعدل نمو بلغ نحو 16%، فيما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/ 2018 إلى 5% في 2020/ 2021.


وأبرز الإنفوجراف نمو الصادرات الرقمية في 2020/ 2021 بنسبة 25%؛ مقارنة بالعالم المالى 2018/2019.
كما كشف الانفوجراف عن أهم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من إنشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى، بالإضافة إلى اطلاق أكثر من 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية فيما يستهدف الوصول الى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي؛ فضلا عن ضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه لتطوير البريد المصري خلال 2021.

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