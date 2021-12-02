الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النصر لصناعة الزجاج البلور: 15 مليون جنيه استثمارات نهاية يونيو 2021

شركة النصر لصناعة
شركة النصر لصناعة الزجاج البلور

أعلنت شركة النصر لصناعة الزجاج البلور، رصد 15 مليون جنيه استثمارات بنهاية يونيو 2021.

ووفقا لتقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه فإن الاستثمارات وضعت من أجل مشروع إنتاج الكؤوس الزجاجية الفاخرة ومشروع آخر خاص بالفرم والدرفلة ضمن أنشطة الشركة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة حققت 105 ملايين جنيه صادرات خلال العام المالي 2018/2019.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 50% من أسهم شركة النصر للزجاج والبلور، ويمتلك بنك الاستثمار القومي 50% من أسهم الشركة.

وبلغت إيرادات الشركة 11.7 مليون جنيه في 2016 زادت الى 88.2 مليون جنيه خلال 2017 ثم 179.4 مليون جنيه في 2018 وبلغت الصادرات 463 ألف دولار في 2016 زادت لـ3 ملايين دولار في 2017 ثم 3.8 مليون دولار خلال 2018.

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وائل لطفي

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