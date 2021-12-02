الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

البابا فرنسيس: الحوار السبيل الوحيد للسلام والمصالحة في قبرص

البابا فرنسيس والرئيس
البابا فرنسيس والرئيس القبرصي

دعا البابا فرنسيس خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، اليوم الخميس، إلى تبنّي الحوار سبيلا وحيدا لتحقيق السلام والمصالحة في قبرص.

 

وقال البابا فرنسيس: "الجرح الذي تتألم منه هذه الأرض بصورة خاصة، ناتج عن التمزق الرهيب الذي عانت منه في العقود الأخيرة".

 

وأضاف أن "طريق السلام الذي يشفي النزاعات ويجدد جمال الأخوة، يتميز بكلمة واحدة هي الحوار"، حسبما نقلت "روتيرز".

 

ووصل البابا فرنسيس اليوم الخميس إلى مطار لارنكا في أول محطة له ضمن جولة تشمل قبرص واليونان يحمل خلالها مرة أخرى "لواء الدفاع عن المهاجرين وأهمية الحوار بين المذاهب المسيحية".

 

 

وهو البابا الثاني الذي يزور قبرص بعد أحد عشر عاما على زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر الى الجزيرة المتوسطية الصغيرة ذات الغالبية الأرثوذكسية والدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي المقسمة نتيجة اجتياح أجنبي. وتستغرق الزيارة يومين.

 

ووصفت السلطات القبرصية الزيارة بـ"التاريخية"، وسيلتقي البابا اليوم الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في القصر الرئاسي في نيقوسيا.

البابا فرنسيس قبرص الحوار المصالحة زيارة نيكوس أناستاسيادس نيقوسيا

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