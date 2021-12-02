الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الحزن والتهيج.. هل يُصاب الأطفال بالاكتئاب؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اعتقد الأطباء النفسيون أن الأطفال لا يصابون بالاكتئاب،  إلا أن الدراسات أكدت أن من بين 2 إلى 3 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12عامًا يمكن أن يصابوا باكتئاب خطير.

وتابعت الدراسات أنه ما  بين 1 و 2 % من الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات يعانون من الاكتئاب.

كيف يبدو الاكتئاب عند الأطفال؟

عندما يعاني الأطفال من الاكتئاب  يكون المزاج سيء ويعانون من الحزن والتهيج  ومن غير المرجح أن يفهم الأطفال أن ما يشعرون به هو الاكتئاب، أو التعرف عليه بهذه الطريقة، ولكن  الأمر متروك للبالغين للبحث عن علامات تدل على أن شيئًا ما ليس على ما يرام، وفقا لموقع PARENTS..

كيفية التعرف علي إكتئاب الأطفال 

البحث عن تغييرات الأداء

إذا وجدت أن الطفل توقف عن اللعب بالأشياء المفضلة أو توقف عن الاستجابة لما كان يستجيب له، قد يعني هذا أن الطفل يفقد الاهتمام بالألعاب أو الألعاب أو النكات أو الطقوس التي اعتادت أن تكون ممتعة أو مسلية بشكل موثوق ، أو لا يبدو مهتمًا بالذهاب والعودة المعتادة في الحياة الأسرية.

قد يبدو الأطفال متعبين، أو لديهم طاقة أقل، وقد يبدأون في الشكوى من الأعراض الجسدية ، وخاصة آلام المعدة والصداع، وقد ينامون أكثر  أو أقل أو يفقدون شهيتهم.

ومن الممكن أن يصاب الطفل في سن ما قبل المدرسة بالاكتئاب إذا كان يعاني من نوبات غضب يومية، مع سلوكيات تخاطر بإيذاء نفسه أو الآخرين.

جدير بالذكر أنه قبل المراهقة يكون الاكتئاب شائعًا بشكل متساوٍ بين الفتيات والفتيان، على الرغم من أنه بين المراهقين  أكثر شيوعًا بين الفتيات، وتستمر هذه الهيمنة بعد ذلك عبر معظم حياة البالغين، حتى الشيخوخة، عندما يبدو أنها متساوية مرة أخرى.

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