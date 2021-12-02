«إيديكس 2021».. «الدستور» فى أجنحة العارضين: أحدث الأسلحة الدفاعية بين أيدى الخبراء المصريين

اختتمت فعاليات معرض الأسلحة الدفاعية المصرى «إيديكس ٢٠٢١»، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأجنبية والإفريقية، حيث حرصت كل شركة من الشركات المشاركة على عرض أحدث منتجاتها من الأسلحة.

«الدستور» أجرت جولة فى آخر أيام المعرض، والتقت عددًا من مسئولى أجنحة العرض والشركات لرصد آخر التطورات فى مجال الأسلحة الدفاعية.

القاتل الصامت.. مدفع ليزر مضاد للطائرات

بداية جولتنا كانت داخل جناح الصين، وكان لافتًا للانتباه للغاية وخاصة للوفود العسكرية، سلاح فريد من نوعه، تابع لشركة China Poly Technologies وهو جهاز ليزر معروف باسم «القاتل الصامت» «Silent Hunter»، الذى يعمل بالأشعة الليزرية ذات المحرك ٣٠-١٠٠kW الذى يستهدف الطائرات ويدمرها دون الحاجة لإطلاق أى صواريخ.

وقال أحد المهندسين الصينيين، لـ«الدستور»، إن الجهاز يوفر تكلفة عالية لأنظمة السلاح الجوى لأنه يدمر الطائرة بأشعة ليزر حتى نطاق ٤ كم، مضيفًا أن شعاع الليزر يمكنه أن يعبر من خلال ألواح صلب بسمك ٥ مم من على بعد ١ كم، أو ٥ طبقات من صفائح الصلب بسمك ٢ مم من مسافة ٨٠٠ متر. وأضاف أن الشركة تتطلع لعقد اتفاقيات مع الجانب المصرى، وتنوى المشاركة فى المعرض المصرى الدولى للأسلحة الدفاعية فى الدورة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم كشف النقاب عن هذا السلاح لأول مرة فى معرض جنوب إفريقيا الجوى فى عام ٢٠١٦، وتسعى الصين لإدخال تعديلات وتطوير على أسلحة الليزر، لتصبح ذات قدرات أعلى فى الفتك والتدمير، بدءًا من بواعث الحزمة التكتيكية ذات القدرة المنخفضة إلى نظام الأسلحة الاستراتيجية ذات الطاقة العالية.

معرض الأسلحة الدفاعية المصرى «إيديكس ٢٠٢١»

محراث الألغام الإنجليزى .. ينشئ مسارًا آمنًا للشاحنات

عرضت إنجلترا محراث الألغام للحماية الذاتية، من تصنيع إحدى الشركات الإنجليزية المنتجة للمركبات القتالية، والذى يمكنه تهيئة ممر بسرعة كبيرة فى منطقة ملغمة، من خلال إنشاء مسار آمن للشاحنات.

يقوم محراث الألغام للحماية الذاتية الخاص بشركة بيرسون إنجنيرنج -أو «محراث إزالة الألغام بعرض مسار الاختراق»، كما يطلق عليه- بإزالة الألغام المخفية أو المدفونة والأجهزة المتفجرة المرتجلة بعيدًا عن مسارات المركبة لإنشاء مسار آمن. يجرى وضع الأشواك الأرضية عبر شفرتين بعرض مسار الاختراق، لحماية مسارات المركبة. وتضمن أطراف الشفرة المطوية للخارج، على كلا جانبى الآلة، دفع الألغام بعيدًا عن المسارات التى يجرى تطهيرها.

جرى تصميم محراث الحماية الذاتية لدعم عمليات دبابات القتال الرئيسية وغيرها من المركبات القتالية. ويجرى تخزينه بطيّه عند عدم تشغيله ولا يتداخل مع جراف المدافع عند تخزينهما وتشغيلهما، حتى عند وقف تشغيلهما تمامًا.

وحول طريقة عمله، تتولى أسطوانات الرفع الهيدروليكية تخزين شفرات المحراث وتمديدها، ويتميز بسهولة التنقل فى ساحة المعركة، كما يمكنه إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة بسرعة من كامل عرض مسار المركبة المضيفة، إضافة إلى مقاومة الانفجارات وإمكانية الاستمرار فى العمل بكامل طاقتها بعد انفجار الألغام.

معرض الأسلحة الدفاعية المصرى «إيديكس ٢٠٢١»

طائرة فى حقيبة الظهر من شركة أمريكية

عرضت شركة «AeroVironment» ومقرها كاليفورنيا، طائرة دون طيار يتم تجميعها وتفكيكها بحيث توضع فى حقيبة الظهر وتدار بواسطة بطارية صغيرة يتم إطلاقها باليد، وتتمتع بقدرات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا «كهرو- ضوئية» وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتعمل هذه الطائرة- الموجهة عن بعد- مصاحبة لقوات المشاة وتوفر لهم تغطية كاملة فى نطاق العمليات ويمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح.

عادة ما يتم التحكم فى الطائرة بواسطة أجهزة كمبيوتر محمولة صغيرة أو أجهزة تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر عبر تردد هوائى راديو صغير، ويمكن تنزيل صور الفيديو من الطائرات دون طيار وعرضها على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة المحمولة الأخرى.

تتم عملية إطلاقها باليد أو عن طريق مدرج خاص، وهناك أيضًا طائرات ذات أجنحة دوارة يمكنها الإقلاع والهبوط عموديًا.

ويعد تسليح هذه الطائرات دون طيار هو نتيجة منطقية، لكن صغر حجمها يجعل من الصعوبة تحميل الصواريخ والبنادق عليها.

معرض الأسلحة الدفاعية المصرى «إيديكس ٢٠٢١»

الأردن يشارك بمنظومة صواريخ

شاركت شركة «جدارا» الأردنية للمرة الأولى فى معرض إيديكس ٢٠٢١ بمنظومة صواريخ «جدارا- تيرمينيتر» الموجهة المضادة للدبابات، التى تم تصنيعها فى الشركة بترخيص أوكرانى، وعرضها الأردن لأول مرة فى معرض الدفاع الإفريقى، الذى أقيم فى جنوب إفريقيا فى ٢٠١٨، كما عرضه هذا العام فى المعرضين المصرى والإماراتى. ويصل مدى الصاروخ حتى ٢٥٠٠ متر، ويقطع هذه المسافة فى ٣٠ ثانية، والصاروخ موجه ضد الدبابات T-AT بعد دروع ERA، وله رأس خارق للدروع بسماكة ٥٥٠ ملم لتدميرها، وله رأس شديد الانفجار لتدمير الحشود، والصاروخ موجه وشديد الانفجار ومتشظى T-HE، والتوجيه للصاروخ بصرى/ ليزرى شبه تلقائى، والنظام متوفر بعدة إصدارات.

معرض الأسلحة الدفاعية المصرى «إيديكس ٢٠٢١»

الإمارات تقدم أحدث مدرعات الدفع الرباعى

قال محمد الغفرى، مدير الشئون التجارية بشركة «نمر» فى جناح دولة الإمارات الشقيقة، إن مشاركتهم فى «إيديكس مصر ٢٠٢١ » مهمة جدًا، لأن مصر هى بوابة الوصول إلى القارة الإفريقية، موضحًا أن المعرض تطور هذا العام بصورة كبيرة والوفود العسكرية المشاركة تسهم فى تسويق منتجات الشركة.

وأوضح «الغفرى» أن الشركة متخصصة فى صناعة المركبات العسكرية وتنتج ٣ فئات رئيسية منها الدفع الرباعى وفئة الدفع السداسى والفئة الأعلى وهى فئة «الجيس» ومنها إصداران م٦*٦ و ٤*٤، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه المدرعات يتم تصنيعه محليًا ومنها نمر التصميم والتصنيع والتجارب، أما المحركات وناقل الحركة فيتم استيراده من الداخل. وعن صفات فئة «الجيس» أحدث مدرعات الشركة الموجودة بالمعرض، فتوفر الآلية ذات الدفع الرباعى من الجيل القادم من آليات «MRAP» المضادة للكمائن والألغام والتوازن الأساسى بين القوة النارية والقدرة على البقاء وسهولة الحركة عند تنفيذ العمليات الحديثة والتقليدية وغير التقليدية.