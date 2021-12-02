قبل عيد الميلاد.. 6 أفلام لـ «الكريسماس» تعرضها الشاشات قريبًا

اقترب موعد العطلة الخاصة بعيد الميلاد، مما يعني أن هناك العشرات من أفلام الكريسماس التى ستعرض على الشاشات خلال الأسابيع المقبلة، ونعرض لكم فيما يلي أفضل أفلام الكريسماس لعام 2021 ..

A Castle for Christmas



تلعب بروك شايلدز دور صوفيا الكاتبة الأكثر مبيعًا التي أزعجت معجبيها برواتها و تتوجه إلى اسكتلندا لتعقب قلعة لها صلة بعائلتها، وهناك تلتقي بمايلز (كاري إلويس) ، الدوق الأقل حظًا والذي وجد نفسه في حالة يرثى لها.

Love Hard



تلعب نينا دوبريف دور صحفي سيئ الحظ في الحب ويغتنم فرصة على شاب تلتقي به في تطبيق مواعدة. وعندما تسافر إلى الساحل الشرقي لمفاجأته بقضاء العطلات.

The Princess Switch 3

تمثل فينيسا هادجنز في الجزء الثالث من The Princess Switch، وتدور الحبكة حول قطعة أثرية مسروقة لعيد الميلاد والبحث عن لص جوهرة غامض، وتلعب هادجنز دور مارغريت ديلاكورت ، دوقة مونتنارو.

Single All the Way

في محاولة لتجنب تلك الأسئلة المحرجة عن حالة العلاقة خلال موسم العطلات ، يطلب بيتر (مايكل أوري) من صديقه نيك (فيليمون تشامبرز) قضاء عيد الميلاد معه والتظاهر بأنهما زوجان، هذه قصة أخري لأحد أفلام عيد الميلاد

Christmas Vs. The Walters



ديان والترز (شاوني سميث) هي أم حامل لطفلين تحاول جعل عيد الميلاد مثاليًا قدر الإمكان لعائلتها المفككة. ومع ذلك لا يسير كل شيء كما هو مخطط له ويترتب على ذلك حدوث صخب.

A Picture Perfect Holiday

تلعب نجمة Fresh Prince تاتيانا علي دور المصورة غابي التي قررت حضور دورة تصوير لعيد الميلاد في بلدة جبلية و تجد نفسها تشارك شاليهًا مع زميلها المصور شون (هندرسون ويد)، وتتصاعد الأحداث في الفيلم.