قبل عيد الميلاد.. 6 أفلام لـ «الكريسماس» تعرضها الشاشات قريبًا

اقترب موعد العطلة الخاصة بعيد الميلاد، مما يعني أن هناك العشرات من أفلام الكريسماس التى ستعرض على الشاشات خلال الأسابيع المقبلة، ونعرض لكم فيما يلي أفضل أفلام الكريسماس لعام 2021 ..

A Castle for Christmas

تلعب بروك شايلدز دور صوفيا الكاتبة الأكثر مبيعًا التي أزعجت معجبيها برواتها و تتوجه إلى اسكتلندا لتعقب قلعة لها صلة بعائلتها، وهناك تلتقي بمايلز (كاري إلويس) ، الدوق الأقل حظًا والذي وجد نفسه في حالة يرثى لها.



تلعب نينا دوبريف دور صحفي سيئ الحظ في الحب ويغتنم فرصة على شاب تلتقي به في تطبيق مواعدة. وعندما تسافر إلى الساحل الشرقي لمفاجأته بقضاء العطلات.

The Princess Switch 3

تمثل فينيسا هادجنز في الجزء الثالث من The Princess Switch، وتدور الحبكة حول قطعة أثرية مسروقة لعيد الميلاد والبحث عن لص جوهرة غامض، وتلعب هادجنز دور مارغريت ديلاكورت ، دوقة مونتنارو.

Single All the Way