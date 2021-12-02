الخميس 02 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الخارجية الروسية: التعاون بين موسكو وواشنطن مهم للأمن والاستقرار

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، أنه من المقرر انعقاد الجولة الثالثة من مشاورات الاستقرار الاستراتيجي الروسية الأمريكية المقرر أوائل عام 2022، مؤكدًا أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة مهم للاستقرار العالمي وعلى الجانبين إدراك ذلك.

وقال لافروف، خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم: "على الرغم من كل الاختلافات - وهي عميقة نوعًا ما، كما أقر قادتنا - فمن الضروري لروسيا والولايات المتحدة تنفيذ نهج مسؤول، وإدراك أهمية دولتينا للاستقرار والأمن العالميين، بما في ذلك المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضاف الوزير، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن الوفد الروسي يود أن يخطو خطوة إلى الأمام على مسار الاتفاقات التي توصل إليها قادة روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف بشهر يونيو الماضي، مُِشيرًا إلى أن البلدين شرعا في إقامة حوار منتظم حول الاستقرار الاستراتيجي بعد قمة جنيف، في يونيو الماضي.

في السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن أمل بلاده في أن يتم الاتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين وجو بايدن في الأيام القريبة المقبلة، مؤكدًا ضرورة الاتصال بينهما لمعالجة الكثير من المشكلات المتراكمة.

قال ريابكوف، في تصريح الخميس: "نتمنى أن يتم الاتصال بين الرئيسين في الأيام القادمة، ولكن لم يتم بعد الاتفاق على تاريخ محدد لذلك... هناك صعوبات في تنسيق جداول عمل الرئيسين، لكن الاتصال بينهما ضروري للغاية، لدينا الكثير من المشاكل".

كان الكرملين قد أعرب في 28 نوفمبر الماضي عن أمله أيضًا في عقد اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات حول إجراء قمة جديدة بين الرئيسين.

موسكو روسيا أمريكا الخارجية الروسية واشنطن

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