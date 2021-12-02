السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسئولياته لإلزام ‏إسرائيل باحترام قرارات ‏المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين ‏والجولان ولبنان.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء في كلمة المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 المنعقدة تحت البند 39 لمناقشة تقرير اللجنة المعنية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ‏المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.‏

وقال العتيق: "أكثر من 75 عامًا مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة 1945، وما يقارب من 70 ‏عامًا مرت ‏على أقدم قضية عرفتها أروقة الأمم المتحدة وهي قضية فلسطين، وهنا نعيد التأكيد على ‏‏الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه ‏‏المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأعرب عن أسفه أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب ‏الفلسطيني وتمارس ‏أفظع أشكال الجرائم، بجانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، فضلاً عن استمرار بناء ‏المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب ‏بوقف الاستيطان، والذي يعد انتهاكًا واستهتارًا واضحًا بالمجتمع الدولي. ‏

وجدد العتيق رفض السعودية واستنكارها لخطط وإجراءات ‏إسرائيل التي تستهدف ‏مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ‏ساحات الحرم القدسي ‏الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام.

وأكد ضرورة تضافر ‏جميع الجهود ‏لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة، ودعا في ختام كلمته الدول الأعضاء إلى دعم وتبني مشروع القرار الذي يحمل عنوان "تسوية ‏قضية فلسطين بالوسائل ‏السلمية" الذي تقدمه السنغال تحت هذا البند.