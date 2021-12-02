الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

الاحتلال
الاحتلال

أكدت المملكة العربية السعودية ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بممارسة مسئولياته لإلزام ‏إسرائيل باحترام قرارات ‏المجتمع الدولي المتعلقة بإنهاء احتلالها للأراضي العربية في فلسطين ‏والجولان ولبنان.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن ذلك جاء في كلمة المملكة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 76 المنعقدة تحت البند 39 لمناقشة تقرير اللجنة المعنية في ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، التي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة ‏المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق.‏

وقال العتيق: "أكثر من 75 عامًا مرت منذ إنشاء الأمم المتحدة 1945، وما يقارب من 70 ‏عامًا مرت ‏على أقدم قضية عرفتها أروقة الأمم المتحدة وهي قضية فلسطين، وهنا نعيد التأكيد على ‏‏الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واسترداد حقوقه ‏‏المشروعة، بما في ذلك الحق المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأعرب عن أسفه أن تظل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك حقوق الشعب ‏الفلسطيني وتمارس ‏أفظع أشكال الجرائم، بجانب استخدام القوة المفرطة ضد شعب أعزل، فضلاً عن استمرار بناء ‏المستوطنات الإسرائيلية بالرغم من صدور العديد من القرارات التي تطالب ‏بوقف الاستيطان، والذي يعد انتهاكًا واستهتارًا واضحًا بالمجتمع الدولي. ‏

وجدد العتيق رفض السعودية واستنكارها لخطط وإجراءات ‏إسرائيل التي تستهدف ‏مصادرة منازل الفلسطينيين وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، واقتحام ‏ساحات الحرم القدسي ‏الشريف وانتهاك حرمته ومحاولة طمس هويته العربية الإسلامية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات العدوانية ستؤدي إلى تقويض فرص السلام.

وأكد ضرورة تضافر ‏جميع الجهود ‏لتوفير الدعم اللازم للأونروا لتقوم بأعمالها الإنسانية في الأرض المحتلة، ودعا في ختام كلمته الدول الأعضاء إلى دعم وتبني مشروع القرار الذي يحمل عنوان "تسوية ‏قضية فلسطين بالوسائل ‏السلمية" الذي تقدمه السنغال تحت هذا البند.

الرياض نيويورك الامم المتحدة إسرائيل السعودية المجتمع الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

بداية من الجمعة.. تفاصيل إغلاق طريق السويس الصحراوى لـ3 أشهر

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«لا تبكى دموعك غالية».. لماذا صفق رشوان توفيق للشيخ مبروك عطية؟

شاعر التفاصيل.. «ميريت الثقافية» تحتفي بتجربة إبراهيم داود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

حسين دعسة

متحور «أوميكرون».. سهرة مع أورويل 1984

محمد رفعت

التعصب الرياضى

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدعو المجتمع الدولى لإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال

نفتالى بينيت: إيران تمارس ابتزازًا نوويًا كأحد تكتيكات إجراء المفاوضات

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان