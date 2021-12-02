الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إدارة «مصر للألومنيوم» تقدم طلبا لصرف مكافأة تحسن أداء العاملين

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إنه تقدم لوزارة قطاع الأعمال العام بطلب للجنة النقابية للعاملين في الشركة بشأن الموافقة على صرف مكافأة تحسن أداء العاملين.

وأضاف أن الشركة نجحت في تحويل الخسائر من أكثر من مليار جنيه إلى تحقيق ربحية، موضحا أنه وفقا لحديث وزير قطاع الأعمال العام عن صرف مكافأة للشركات التي تحسن نتائجها قمنا بتقديم مذكرة بخصوص صرفها للعاملين في الشركة.

وأكد أن الشركة تسعي لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء كونها تدخل ضمن مكونات إنتاج خام الألومنيوم.

 

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