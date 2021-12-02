مُتهما ميجان ماركل باستخدام العائلة الملكية.. ترامب: «إمرأة بغيضة»

اتهم دونالد ترامب ميجان ماركل بأنها لا تحترم الملكة والعائلة المالكة، في مقابلة مع نايجل فاراج، و قال الرئيس الأمريكي السابق أيضًا إنه يعتقد أن الأمير هاري قد استُخدم بشكل مروع.

وأضاف ترامب في حديثه لزعيم حزب بريكست السابق: “أنا لست من محبيها، ولم أكن كذلك من اليوم الأول، و أعتقد أنه تم استخدام هاري بطريقة مروعة ولا بد أنه سيندم يومًا ما على ذلك، مضيفا أن ما فعلته ميجان ماركل يضر بالمملكة بشكل بالغ، وفقا لموقع ”MIRROR".

وردًا على استخدام ميجان ورقة كتابية بعنوان "دوقة ساسكس" لمطالبة كبار السياسيين الأمريكيين بدعم إجازة الوالدين المدفوعة قال ترامب: "إنها تحاول القيام بأشياء أعتقد أنها غير مناسبة للغاية".

ماركل تدافع عن نفسها

ودافعت الدوقة عن نفسها لاحقًا في محادثة مع صحيفة نيويورك تايمز، قائلة بخصوص الإجازة المدفوعة بصراحة لا أرى هذا كقضية سياسية.

ترامب من مشجعي الملكة

وخلال مقابلة ترامب التي تم بثت على قناة جي بي نيوز، وصف ترامب الملكة بأنها إمرأة عظيمة، وهي شخصية تاريخية مرموقة، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن العائلة المالكة، فخلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة في صيف عام 2019 أشاد ترامب بالعائلة المالكة قائلاً: " لقد كانت الملكة والعائلة المالكة بأكملها رائعة، والعلاقة بين أمريكا والمملكة المتحدة قوية للغاية".

تراشق ميجان ودونالد

وانتقد ميجان وهاري في عدد من المناسبات، حيث قال لصحيفة “The Sun” في عام 2019: لم أكن أعرف أن ميجان سيئة، واصفا إياها بالبغيضة ومن جانبها وصفته هي بأنه مثيرا للإنقسام.

وعندما حث الزوجان ميجان وهاري الناس على التصويت في انتخابات 2020 لجو بايدن، قال ترامب للصحفيين أنا لست من محبيها وأود أن أقول هذا.