المهرج والمجنونة والكاذب.. كيف تبادل قادة العالم سيل البذاءات؟

لم يكن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "مهرج" هو الأول من نوعه بين التراشق والاتهامات اللفظية بين رؤساء الدول ونظرائهم.

كانت صفات كالمهرج والكاذب والقاتل والمجنون وغيرها بذاءات لفظية خرجت عن بروتوكولات العمل السياسي والدبلوماسي تبادلها قادة ودبلوماسيين من المفترض قدرتهم على ضبط درجة النفس من أجل الحفاظ على العلاقات الودية بين الدول وبعضها، فما الذي يفجر غضب قادة العالم إلى هذا الحد؟

ماكرون وبالمهرج

في ظل احتدام الخلاف والأزمة بين فرنسا والمملكة المتحدة، إثر غرق قارب مطاطي أثناء عبوره بحر المانش الأسبوع الماضي، وصل الأمر إلى إهانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عبر وصفه بـ"المهرج".

بدأت الأزمة عندما عبر ماكرون عن غضبه من قيام جونسون، استخدام موقع التواصل (تويتر)، للتغريد بخطة من خمس نقاط لتفادي تكرار حادث الغرق المأساوي.

وقال ماكرون في مؤتمر "تحدثت قبل يومين مع رئيس الوزراء جونسون بطريقة جادة. من جانبي، لا زلت أحتفظ بجديتي، كما أفعل مع جميع البلدان وجميع القادة. وتأخذني الدهشة إزاء الأساليب غير الجادة".

وأوضح ماكرون "لا نتواصل كقادة في أمثال هذه القضايا عبر التغريد على (تويتر) أو عبر رسائل ننشرها للعامة. نحن لسنا مبلغين عن خروقات في العمل".

ووفقاً للمجلة الفرنسية Le Canard Enchaîné، فقد كان ماكرون أكثر إدانة لجونسون في السر خلال حديثه مع مستشاريه، حيث قال لهم: "بوريس جونسون يتحدث معي بأقصى سرعة، ويخبرني أن كل شيء يسير على ما يرام، ويكون لدينا مناقشات مثل الأشخاص الكبار، ثم يتصرف بعد ذلك بطريقة غير أنيقة ومبتذلة. إنه دائماً نفس السيرك"

أضاف ماكرون بحسب المجلة الفرنسية، "إنه لأمر محزن أن نرى بلداً كبيراً يمكننا التعاون معه في عدة مجالات، يقوده مهرج".

بايدن يصف بوتين بـ"القاتل"

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدما دعم تقرير للمخابرات الأميركية صدر، في مارس الماضي، اتهامات قائمة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراء تدخل موسكو في الانتخابات، وهو ما قالت روسيا إن لا أساس له.

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة "آيه.بي.سي نيوز" التلفزيونية، الأربعاء: "سيدفع الثمن".

كما وصف بايدن الرئيس الروسي بأنه ليس له قلبا، وعندما سئل خلال المقابلة عما إذا كان يعتقد أن بوتن قاتل، قال "أعتقد ذلك".

الدوما الروسي: بايدن مصاب بـ"هيستريا العجز"

بالرغم من أن الرئيس الروسي تعمد أن يكون رده على بايدن هادئ وغير متجاوز، قائلاً له: القاتل من يصف الآخر بذلك"، لكن من ناحية أخرى تعمد رئيس مجلس الدوما الروسي الرد على الرئيس الأمريكي:" "تصريحات بايدن بحق بوتن إهانة للمواطنين الروس ولا تعبر إلا عن (هستيريا العجز)".

ترامب يصف نانسي بيلوسي بـ"المجنونة"

الخلافات والتراشق اللفظي المتبادل بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، غير قابلة للحصر، إذ الأمر وصل إلى إهانات وإساءات أثناء تواجدها في نفس المكان.

خلال أزمة كورونا، وصف ترامب بيلوسي بأنها "مجنونة"، بسبب دعوتها لزيارة المدينة الصينية بولاية سان فرانسيسكو: " نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر، أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".

بايدن ينعت ترامب بـ"الكاذب والمهرج"

خلال المناظرة الأولى بين بايدن وترامب، في فترة الانتخابات الامريكية السابقة، علق بايدن على مواصلة ترامب الحديث دون منح غيره فرصة للحديث، إذ قال بايدن موجهًا حديثه إلى ترامب:" هلّا تخرس يا رجل".

وأضاف بايدن:"من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج الكاذب، عفواً هذا الشخص".

ماكرون والكاذب

وصف ماكرون، الشهر الماضي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بالكاذب عندما سأله أحد الصحفيين حول ما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه، ليجيب الرئيس الفرنسي: "أنا لا أعتقد، أنا أعلم، لقد كذب".

وجاءت تصريحات ماكرون في أعقاب الخلاف بين فرنسا واستراليا، بسبب إلغاء الأخيرة عقدا جرى توقيعه قبل 5 سنوات بقيمة 90 مليون دولار أسترالي (66 مليون دولار) مع مجموعة نافال المملوك أغلبها للدولة الفرنسية لصنع 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.

وبدلاً من ذلك، شكلت أستراليا تحالفًا مع بريطانيا والولايات المتحدة للحصول على أسطول من 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية تصنع باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.