الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير العدل ومحافظ الدقهلية يفتتحان مكتب شهر عقاري بنادي جزيرة الورد

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمستشار عمر مروان وزير العدل مكتب الشهر العقاري بنادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة.

جاء ذلك على هامش زيارة وزير العدل  لمحافظة الدقهلية اليوم لافتتاح محكمة بني عبيد الجزئية بحضور مساعدي وزير العدل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وثمن "المحافظ " دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين .

وأكد " مختار " أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة من خلال التعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

ومن جانبه قال "وزير العدل " إنه سيتم افتتاح وتطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري وميكنتها مجهزة بأعلى المستويات خلال الفترة المقبلة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم .

وأكد المستشار "مروان " علي أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير كافة المحاكم ومكاتب الشهر العقاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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جانب من الافتتاحات


 كما افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية محكمة بنى عبيد الجزئية. 

وتتكون المحكمة الابتدائية الجديدة ببنى عبيد، من 6 طوابق، ومبنية على الطراز المعماري للمحكمة الدستورية بالقاهرة، وملحق بها مكتب شهر عقاري، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتقريب جهات التقاضي للمواطنين.


 وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد رافق الوزير وقدم له شرحًا عن طبيعة عمل المركز والخدمات التي يقوم بها والتيسيرات التي يقدمها للمواطنين، وعندما طلب المحافظ إضافة خدمة الشهر العقاري، وافق الوزير على الفور.

وأعرب عن اعتزازه بأبناء الدقهلية، مشيرًا إلى أن تلك المحافظة العريقة قد أنجبت لمصر الكثير من الرموز والأعلام الذين أثروا الحياة الثقافيةوالفنية والعلمية والسياسية بها.

وتفقد وزير العدل، معرض صور للعديد من رموز المحافظة من بينهم: علي مبارك أبو التعليم في مصر، وأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإمام الدعاة إلى الله محمد متولي الشعراوي، والإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، ومحمد حسين هيكل،وعلى محمود طه، وكوكب الشرق أم كلثوم، ورياض السنباطي، وكامل الشناوي، وأحمد حسن الزيات، وأنيس منصور، وفاتن حمامة، ورائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط الدكتور محمد غنيم، وأحمد مستجير، ومحمد فتحي كروان الإذاعة، وغيرهم الكثير من الأعلام في كافة مناحي الحياة.

افتتح أيمن مختار محافظ الدقهلية عمر مروان وزير العدل جزيرة الورد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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