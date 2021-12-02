الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى 2021 عام الحزن للمشاهير ..أبرز المشاهير الذين رحلو هذا العام

آخرهم «سهير البابلي» .. 9 مشاهير فارقوا الوسط الفنى فى 2021

سهير البابلي
سهير البابلي

شهد عام 2021،  رحيل عددًا من الفنانين والمشاهير، كان آخرهم الفنانة القديرة سهير البابلي، وسبقها الفنانة دلال عبد العزيز التى رحلت عن عالمنا بعد أيام قليلة من رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم.  

“الدستور” يرصد فى التقرير التالي أشهر الراحلين عنا عالمنا هذا العام.. 

 

سهير البابلى

آخر المشاهير كانت الفنانة سهير البابلى غول المسرح التى توفت عن عمر ناهز الـ85 عامًا بعد معاناتها مع العديد من الأمراض حيث دخلت فى غيبوبة قبل وفاتها وكانت تستيقظ من وقت لآخر لتنطق الشهادة قبل وفاتها.

أحمد خليل

توفى منذ أقل من شهر مضى، الفنان الكبير أحمد خليل والذى عرف بأداره الرائعة ومها دوره فى مسلسل حديث الصباح والمساء، وتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا عن عمر تعدى الـ85 عامًا.

دلال عبد العزيز وسمير غانم

توفى الفان سمير غانم هذا العام بعد إصابته بمرض الفطر الاسود ثم توفت بعده  زوجته دلال عبد العزيز والتى تصغره بعشرين عامًا، حيث فارقت الحياة بعد إصابتها بفيروس كروونا عن عمر ناهز الـ61 عامًا وترك الثنائي برحيلهما حالة من الحزن فى قلوب محبيهم.

هادى الجيار

توفى فى بداية هذا العام الفنان هادى الجيار عن عمر 71 عاما بع إصابته بفيروس كورونا وتم تشييع جنازته بمقابر الأسرة وكانت أخر أعماله مشاركته فى مسلسل الاختيار.

يوسف شعبان

رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 فبراير 2021 ، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، قبل انتهاء دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة، حيث تدهورت حالته الصحية داخل المستشفى وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محمد ريحان

توفى الفنان محمد ريحان في مستشفى الزقازيق الجامعى بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوى، ودفن الجثمان بمقابر العائلة بمدافن كفر الإشارة، وكان الراحل محمد ريحان شارك في السباق الرمضانى بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، كما شارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" مع الفنان يحيى الفخرانى.

جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، يوم 7 مايو 2021 عن عمر ناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من نجوم الفن والغناء على تشييع جثمان الراحل ودفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر، على رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

نادية العراقية

كما رحلت الفنانة نادية العراقية، يوم 16 مايو عام 2021 إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ شهر أبريل الماضى، ومع تدهور حالتها دخلت إلى غرفة العناية المركزة، وكشف ابنها عن ان حالتها حرجة بعد ان تسببت كورونا في فشل وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض الأكسجين 

هادي الجيار دلال عبد العزيز سمير غانم سهير البابلي أحمد خليل الفنانة نادية العراقية

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