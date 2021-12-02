احترفت استغلال جسدها.. كيف أثرت «كيم كاردشيان» فى صناعة الموضة؟

في حفل توزيع جوائز اختيار الجمهور الأسبوع المقبل، تحصل كيم كارداشيان على جائزة أيقونة الموضة لأنها قامت بمفردها بتحويل صناعة الأزياء من خلال تصميماتها المبتكرة وأسلوب ترسيخ الصيحات على مدار العقد الماضي.

وقد يجادل منتقدوها بأنها حققت ذلك من خلال التلاعب بوسائل الإعلام على مستوى عالٍ ، لكن بعض الخبراء لهم رأي مخالف حيث أيدوا حصولها علي الجائزة لكونها جعلت الموضة موضع اهتمام مرة أخرى.

واستحوذت "كارداشيان" على ما يطلق عليه عدوي الإنترنت لكي تصبح الموضة دعامة أخري من دعامات الحديث علي الإنترنت، حيث تستخدم نجمة تلفزيون الواقع الملابس جسدها للفت انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعى وجعل الموضة موضوعًا رئيسيًا للحديث، وفقا لموقع “الجارديان”.

كيم كاردشيان والتلاعب بالموضة

بدأت قدرة كيم كارديشيان على القيام بذلك في عام 2014 عندما ظهرت على غلاف مجلة Paper ، في نفس العام الذي تزوجت فيه من كانيي ويست المغني والمنتج والمصمم.

وكللت هذا المنهج بظهورها على الغلاف مع “جين بول جود” وكان ذلك بمثابة درس في كسر قواعد الإنترنت فيما يخص الموضة بعد أن ظهرت في فستان أسود كوتور، وهو بمثابة تكتيك دأبت على استخدامه مرارًا وتكرارًا، حيث تجلب الإنتباه مسبقًا لأي موسم من خلال إثارة الجدل بملابسها.

زي كيم في حفل ميت جالا

أثناء حضورها حفل Met Gala هذا العام ، كان لزيها الذي يغطي كامل الجسم من Balenciaga تفسيرات متعددة إشارة إلى إحياء الموضة الوثنية ، وإشارة إلى ألبوم West's Donda ، والبعض الآخر فسر هذا الأمر على أنه حدث كوميدي.

وفي كل مرة تظهر فيها “كيم كاردشيان” علي السجادة الحمراء تكون في قلب المحادثات الخاصة بنقاد الموضة، سواء كنت تتفق ما ترتديه او تختلف.