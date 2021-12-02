«أمطار وبرودة وشبورة».. الأرصاد الجوية تكشف توقعاتها لشهر ديسمبر 2021

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من شهر ديسمبر الجاري، بعد أن قارنته بـ5 أعوام ماضية، وأجرت الهيئة دراسة مناخية من قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة في مختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر ديسمبر في الفترة من 2016 وحتى 2020.

توقعات الطقس لشهر ديسمبر 2021

وتابعت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن متوسط درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر 2021 يتشابه مع الخمسة أعوام الماضية، كما ستكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات المناخية لهذا الوقت من العام.

وأشارت خرائط التوزيعات الضغطية إلى نشاط منخفضات البحر المتوسط، يصاحبها تبريد في طبقات الجو العليا مما يؤدي لحالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مؤكدة أن منخفض السودان الموسمي سيمتد ليؤثر أحيانًا بسقوط أمطار متفاوتة في شدتها، على جنوب البلاد، وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، خلال النصف الأول من الشهر.

وتوقعت الهيئة انخفاضًا في درجات الحرارة وخاصة درجة الحرارة الصغرى، خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث سيكون الطقس باردا ليلاً، كما أن معدلات سقوط الأمطار ستكون طبيعية لهذا الوقت من العام، على مناطق من الوجه البحري، القاهرة، سيناء، وجنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة أن معدل سقوط الأمطار بالنسبة للسواحل الشمالية، سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية، حيث إنه من المتوقع أن تسقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد.

وعن الشبورة المائية قالت الهيئة أنها ستكون موجودة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، مدن القناة، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

جدير بالذكر أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية جاءت تزامنًا مع أسئلة المواطنين حول كيف سيكون هذا الشتاء في مصر، في ظل ملاحظات عن دفء الجو هذا العام.