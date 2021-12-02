«طعنه بسكين».. مباحث طلخا تضبط المتهم بقتل سائق توك توك

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من القبض على عامل بمحل أدوات منزلية بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز بعد طعنه سائق توك توك ما أدى إلى مصرعه، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما.

ونقلت الأجهزة المعنية الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي ‏لتشريحها وبيان سبب الوفاة والتصريح بعدها بدفن الجثة.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطيه، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوصول شاب إلى مستشفى طلخا ‏المركزي مصابا بطعنة وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.‏

وانتقل ضباط مباحث مركز طلخا إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب يدعي عاطف سمير الجمل ‏عبدالخالق، 28 عامًا، سائق توك توك، إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض "سكين"، وجرى نقل الشاب ‏إلى المستشفى إلا أنه لقى مصرعه هناك.‏

وتمكنت قوة من ضباط مباحث طلخا، بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، ومعاونيه النقباء أحمد محسن ومحمد أيمن موافي، من إلقاء القبض علي الشاب المتهم ويدعي "رمزي ر. ص."، 23 عامًا، ‏عامل بمحل والذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.‏