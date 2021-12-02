وزير التموين: الشركة المصرية السودانية بدأت ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية

أكد الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه اليوم مع الوفد السوداني برئاسة فريق أول ‏ميرغني إدريس سليمان، وزير الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وبحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة بهدف الوقوف على ما تم بعد الإعلان عن تأسيس ‏الشركة المصرية السودانية، أن الشركة بدأت في ‏تنفيذ خطتها الاستراتيجية.

وأشار وزير ‏التموين والتجارة الداخلية إلى أن تلك الشركة ستكون أحد الكيانات ‏الاقتصادية المهمة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وستوفر الآلاف من ‏فرص العمل للشباب بين البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء البورصة ‏السلعية في مصر سيساهم في تيسير الأمر أيضا، وتداول السلع بين ‏البلدين من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات ‏المتعددة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال بأن الدكتور علي المصيلحي وجه الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لتسهيل كافة الأمور لعمل الشركة وتوفير كل احتياجاتها ‏للدخول بقوه إلى السوق المصرية في كافة المجلات الغذائية ‏والمحاصيل الزيتية وكذلك اللحوم الطازجة، مشيراً إلى أن الدكتور علي المصيلحي، حريص دائمًا على متابعة عمل ‏الشركة بمصر ودائمًا ما يوجه بتبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز ‏التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. ‏