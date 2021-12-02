مستشفى طيبة التخصصى فى إسنا تجرى 30 قسطرة قلبية خلال يومين

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى طيبة التخصصي بإسنا في الأقصر، نجحت في إجراء 30 قسطرة قلبية خلال يومين فقط ضمن مبادرة الرئيس الانتهاء من قوائم الانتظار للعمليات الحرجة.

وأشارت إلى أنه بلغت قيمة العمليات 300 جنيه كنسبة مساهمة للعملية الواحدة سددها المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية نجح في إتمام 30 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، خلال يومين على التوالي، وضم الفريق الطبي المتميز على؛ الدكتور حسين كُراع استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور عصام بسطاوي استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور بدوي إمبابي استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور محمد عبدالغفار أخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتورة رشا الحداد أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور مينا نبيل أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور احمد طلعت أخصائي القلب و القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض، وأخصائيين وفنيين الأشعة.