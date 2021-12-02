الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى يكشف كواليس هروب سجين بالغربية

ضباط البحث الجنائي
ضباط البحث الجنائي

كشفت مصادر أمنية عن أنه تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي في الغربية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط عاطل مسجل شقي خطر تمكن من الهرب حال تواجده للعرض على النيابة العامة ومغافلة الحراسة الأمنية المرافقه له أثناء اقتياده لمحكمة قطور.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى اليوم الخميس، إخطارا من مأمور مركز قطور بهروب عاطل مسجل شقي خطر، عقب  مغافلته  قوة الحراسة أثناء اقتياده لمحكمة قطور الجزئية لعرضه على النيابة العامة في قضيتي كسر مراقبة، بعد ضبطه بكمية من المخدرات وسلاح أبيض.
كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف مدير الأمن واللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لملاحقة المتهم للقبض عليه.

مواد مخدرة مديرية أمن مصدر أمني هرب المباحث الجنائية الامن العام كمية من المخدرات

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