تعرض عدد من المراكز الانتخابية فى ليبيا لخروقات أمنية

أعلن رئيس غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الليبية سعيد القصبي، الخميس، تعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية جنوبي غربي طرابلس وعدد مركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس لعمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عددًا من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.

قال القصبي، في بيان، اليوم، إن الغرفة الرئيسية تلقت تقرير مفصلاً من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية المستشار خالد بوعجيلة يقول فيه: إنه وفي نهاية عمل يوم أمس الأربعاء، وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، تفيد بأن مجموعات مسلحة يرتدون زياً مدنياً، قاموا باقتحام المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية والتي لم يتم تسليمها وإتلاف بعضها وهي موجودة بصندوق التخزين".

أضاف "على الفور قام رؤساء المراكز بقفلها وإحضار المواد لمكتب الدائرة الانتخابية، حيث تمت عملية التسوية والتعبئة التي تم على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتزعت في كل المراكز التي حدثت فيها هذه الخروقات".

أوضح البيان أن هذه المراكز هي: السعداوي نصر (رقم 15006) بعدد بطاقات منهوبة 15 بطاقة وعدد بطاقات تالفة 69 بطاقة، بجانب مركز الجيل الجديد (رقم 15036) بعدد بطاقات منهوبة 1354 بطاقة، ثم مركز اليرموك (رقم 15010) والذي شهد نهب 132 بطاقة، وهناك أيضاً مركز بشير صولة (رقم 15030) بعدد بطاقات منهوبة 811 بطاقة.